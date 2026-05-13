Finto corriere ruba 30.000 euro di scarpe | preso con targa clonata

Un uomo è stato arrestato dopo aver sottratto circa 30.000 euro di scarpe utilizzando un veicolo con targa clonata. Secondo quanto riferito, il truffatore è riuscito a superare i controlli aziendali grazie a una targa contraffatta che ha permesso di passare inosservato. Inoltre, i ladri hanno messo in atto una strategia per ingannare una dipendente di un bar, inducendola a consegnare un pacco o informazioni utili ai fini del colpo.

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? Punti chiave Come ha fatto il finto corriere a superare i controlli aziendali?. Quale trucco hanno usato i truffatori per colpire la dipendente del bar?. Come ha ottenuto il diciassettenne le password dell'home banking della vittima?. Perché i criminali hanno scelto proprio queste tre località del fermano?.? In Breve Due uomini a Santa Vittoria tentano truffa Mooney da 985 euro tramite codice QR.. Un diciannovenne a Fermo sottrae 14.000 euro tramite tre bonifici istantanei da 5.000 euro.. Finto corriere a Montegranaro ruba 82 paia di scarpe da uomo con targa clonata.. Truffe digitali e fisiche colpiscono aziende, bar e utenti home banking nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finto corriere ruba 30.000 euro di scarpe: preso con targa clonata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma: finto prefetto ruba 150.000 euro con false identitàNel cuore di Roma, a pochi passi da Palazzo Chigi, un 33enne è stato arrestato in flagranza per aver orchestrato una truffa basata su false identità... Finto incidente e furto: arrestato truffatore che ruba 8.000 euro? Cosa sapere I Carabinieri arrestano a Verona il truffatore che ha derubato una donna ad Aldeno.