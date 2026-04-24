Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Verona con l’accusa di aver messo in atto un finto incidente e di aver rubato circa 8.000 euro a una donna ad Aldeno. Inoltre, l’indagato è ritenuto responsabile anche di una rapina avvenuta lunedì scorso a Bolzano. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato il sospettato in relazione a questi due episodi.

? Cosa sapere I Carabinieri arrestano a Verona il truffatore che ha derubato una donna ad Aldeno.. L'uomo è accusato anche della rapina avvenuta lunedì scorso a Bolzano.. I Carabinieri di Trento hanno arrestato a Verona un uomo accusato di aver messo in atto una truffa ai danni di una donna ad Aldeno nel pomeriggio di ieri, riuscendo a sottrarre contanti e gioielli per un valore prossimo agli 8.000 euro. La dinamica del sequestro si è sviluppata dopo che il malvivente ha colpito l’auto della vittima con un oggetto metallico lungo la strada provinciale 52, simulando un danno allo specchietto retrovisore. Il criminale ha poi inseguito l’automobilista, costringendola a fermarsi per pretendere una somma di 500 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finto incidente e furto: arrestato truffatore che ruba 8.000 euro

TRUFFA DEL FINTO INCIDENTE, 86ENNE CONSEGNA 23MILA EURO DI GIOIELLI | 02/03/2026

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