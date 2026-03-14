Finto ufficiale ruba 30mila euro | fermato in taxi con

Un giovane di ventisei anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato arrestato mentre cercava di fuggire in taxi verso Bologna. L’uomo aveva appena sottratto più di trentamila euro e gioielli a una famiglia di Parma. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata e i carabinieri lo hanno intercettato in tempo.

Un giovane di ventisei anni, con un passato giudiziario già segnato da reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato fermato mentre tentava di scappare verso Bologna dopo aver sottratto oltre trentamila euro e preziosi gioielli a una famiglia parmense. L’operazione, nata dalla collaborazione tra i Carabinieri di Parma e la Polizia di Bologna, ha portato all’arresto del soggetto che si era spacciato per un ufficiale dell’Arma per ingannare una donna di cinquantacinque anni, isolandola psicologicamente e costringendola alla consegna dei beni familiari. L’intervento delle forze dell’ordine ha avuto luogo in un taxi presso la stazione ferroviaria, dove il finto tenente è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi con il bottino rubato, composto da banconote per un valore totale di 30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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