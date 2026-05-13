A Biella, la polizia ha arrestato un uomo accusato di aver truffato un’anziana con la tecnica del falso incidente. L’individuo si era presentato come avvocato e aveva richiesto un riscatto a una donna, che aveva poi denunciato il fatto. Nella stessa operazione, sono state recuperate alcune somme di denaro e oggetti che si presume siano stati ottenuti con altri raggiri simili. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di truffe ai danni di anziani in zona.

Eseguito un arresto a Biella, dove un uomo è stato assicurato alla giustizia per aver messo in atto una truffa ai danni di una persona anziana, utilizzando il collaudato stratagemma del “finto incidente”. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di rintracciare il responsabile e recuperare quanto sottratto. La ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima, una donna anziana, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come avvocato. L’interlocutore ha raccontato che la figlia della donna avrebbe investito una bambina con la propria auto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finto avvocato arrestato a Biella dopo la richiesta di riscatto a una donna: come funziona il raggiro

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