Dopo la rapina in banca a Napoli è nata una nuova truffa del finto carabiniere come funziona il raggiro

Dopo la rapina in banca a Napoli, è stata segnalata una nuova truffa che coinvolge persone che si presentano come carabinieri. I malviventi contattano le vittime fingendosi ufficiali e cercano di ottenere informazioni o denaro. La polizia ha diffuso avvisi per mettere in guardia la popolazione su questa modalità di raggiro. Sono stati registrati diversi episodi in cui i truffatori hanno contattato cittadini fingendosi rappresentanti delle forze dell’ordine.

Dopo la rapina in banca al Credit Agricole di Napoli, i carabinieri hanno segnalato una truffa basata sullo spoofing: un finto maresciallo telefona ai cittadini chiedendo informazioni su gioielli e contanti usando come pretesto le indagini sul colpo. I truffatori mascherano il proprio numero facendolo apparire come quello della Stazione, cercando di sfruttare il clamore della “banda del buco” per derubare i residenti. L'allarme dei carabinieri sulla truffa telefonica Come funziona lo spoofing nel nuovo raggiro Gli aggiornamenti sulla rapina in banca a Napoli L’allarme dei carabinieri sulla truffa telefonica A poche ore dalla clamorosa rapina avvenuta nella filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, è scattato a Napoli l’allarme per un nuovo tentativo di sciacallaggio informatico.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dopo la rapina in banca a Napoli è nata una nuova truffa del finto carabiniere, come funziona il raggiro Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Notizie correlate Rapina a Napoli, partita una truffa collegata: giallo su un finto carabiniereDopo il clamore mediatico della rapina a Napoli alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro, sembra sia nata immediatamente una nuova truffa,... Con la truffa del finto carabiniere chiedono un bonifico da 48mila euro: sventato il raggiroIl repentino intervento dei veri Carabinieri ha permesso di bloccare il bonifico già disposto da un'anziana: proseguono le indagini per rintracciare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Caccia all'uomo dopo la rapina in banca a Napoli. Un ostaggio: 'Erano sicuri ma non aggressivi'; Rapina a Napoli, clienti nel panico davanti alla banca dopo le cassette di sicurezza violate: Fateci entrare; Rapina in banca a Napoli: svuotate le cassette di sicurezza. E ora chi paga?. Dopo la rapina in banca a Napoli è nata una nuova truffa del finto carabiniere, come funziona il raggiroNapoli, dopo la rapina in banca scatta l'allarme per la truffa del finto carabiniere: i malviventi usano lo spoofing per rubare gioielli e contanti ... virgilio.it Rapina in banca a Napoli, geologo: Cunicolo realizzato da quattro personeProseguono le indagini e i sopralluoghi per risalire alla banda della rapina alla filiale di Credit Agricole, il 16 aprile a Napoli. I carabinieri coordinati dalla procura di Napoli continuano a ... tg24.sky.it L'attrice franco-marocchina è deceduta all'ospedale di Parigi dopo essere stata trovata priva di sensi in piscina - facebook.com facebook 25 anni dopo la retrocessione in Championship, Frank #Lampard ha riportato il Coventry City in Premier League. E ha chiuso un cerchio che si era aperto il giorno del suo debutto nel campionato inglese (1/5) x.com