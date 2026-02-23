' Al Barco' presentazione del libro di Leonardo Viscione per un viaggio nel tempo e nella memoria

Leonardo Viscione ha presentato il suo nuovo libro, che narra di un viaggio nel passato e nelle memorie locali. La presentazione si è svolta al Barco, attirando un pubblico interessato alla storia del quartiere. L’evento è parte della quinta edizione di ‘Righe di Periferia’, organizzata dall’Acli di Pontelagoscuro e dal Comitato Vivere Insieme. La serata ha visto anche una discussione sulle trasformazioni recenti della zona. La prossima tappa è prevista per giovedì 26 alle 18.

Riprende, con la sua seconda parte, la quinta edizione di 'Righe di Periferia'. La rassegna dell'Acli di Pontelagoscuro e del Comitato Vivere Insieme, proporrà giovedì 26 (ore 18.30) nei locali del circolo Acli la presentazione del libro 'Al Barco', racconti di quartiere di Leonardo Viscione. Ad accompagnarlo in questa avventura saranno la voce narrante di Roberto Pedocchi e l'accompagnamento musicale di Riccardo Manzoli (Stuly): entrambi hanno vissuto tutta la loro giovinezza e oltre nel quartiere del Barco. Con 'Al Barco', Leonardo Viscione accompagna i lettori in un viaggio nel tempo e nella memoria, restituendo la voce autentica di un quartiere e della sua gente.