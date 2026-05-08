A Terni la presentazione del libro L’ultimo operaio di Niccolò Zancan con ospite Alessandro Portelli
Lunedì 11 maggio alle 17, la Biblioteca Comunale di Terni ospita la presentazione del libro “L’ultimo operaio” scritto da Niccolò Zancan. All’evento parteciperà anche Alessandro Portelli. La presentazione si svolgerà in sede, con la partecipazione di pubblico e relatori. Il libro analizza temi legati al mondo del lavoro e alle trasformazioni industriali, senza ulteriori interventi o commenti.
Lunedì 11 maggio alle ore 17 la Biblioteca Comunale di Terni ospita la presentazione del libro “L’ultimo operaio. Canto finale della grande fabbrica” di Niccolò Zancan, inviato speciale de La Stampa e tra le firme più note del giornalismo narrativo italiano. Vincitore del Premiolino nel 2014 per.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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Aggiornamenti e dibattiti
Si parla di: L’ultimo operaio. Canto finale della grande fabbrica; In Bct si parla della classe operaia e della fine della grande industria.
Niccolò ZancanOspite della «Fiera dei Librai» Niccolò Zancan, che presenta il suo libro «L'ultimo operaio. Canto finale della grande fabbrica», con un libro analisi sul mondo del lavoro. «Lo senti questo silenzio? ecodibergamo.it