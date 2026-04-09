Arriva il Reddito di Merito in Calabria il presidente Occhiuto | Mille euro al mese per gli universitari

In Calabria è stato annunciato il nuovo Reddito di Merito, un sostegno economico di 1000 euro al mese dedicato agli studenti universitari. La misura è rivolta a coloro che hanno una media alta e seguono regolarmente il percorso di studi nelle università della regione. L’obiettivo è favorire gli studenti meritevoli, con l’accesso previsto per chi soddisfa determinati requisiti di rendimento accademico. Il presidente regionale ha confermato l’avvio dell’iniziativa.

Al via il Reddito di Merito in Calabria, un contributo da 1000 euro al mese per gli studenti, con una media alta e in regola con il percorso di studi, che frequentano le università della Regione. Ad annunciarlo il governatore, Roberto Occhiuto (FI). Il voucher partirà ufficialmente dal prossimo anno accademico ed sarà liberamente utilizzabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Occhiuto: "La Calabria istituisce il "reddito di merito": 1.000 euro al mese per chi resta a studiare nelle nostre Università"“Oggi sono a Roma, dove sto seguendo da vicino alcuni dossier molto delicati che riguardano la nostra Regione. Reddito di merito, la Regione Calabria lo estende anche agli studenti universitari di secondo e terzo annoOcchiuto annuncia dal 2026 il sostegno economico per premiare merito e profitto e limitare la "fuga" dei giovani dalla regione Il presidente della... Temi più discussi: Occhiuto, reddito di merito a studenti Atenei Calabria anche a secondo e terzo anno; La Calabria istituisce ‘reddito di merito’, Occhiuto: 1.000 euro al mese per chi resta a studiare nelle nostre Università; Reddito di cittadinanza, la rendita Inail non pesa sulle entrate; Occhiuto, la campagna per il referendum un disastro comunicativo. Ora politiche giovani e coraggio sui diritti. Calabria, arriva il reddito di merito per universitari: fino a 1.000 euro al meseVia libera della Giunta alla misura annunciata da Occhiuto: contributo per studenti con media alta iscritti negli atenei regionali per contrastare la fuga dei giovani ... calabria.gazzettadelsud.it Calabria, arriva il Reddito di merito: 1.000 euro al mese agli studentiLa Giunta approva la misura shock per fermare l'emorragia dei cervelli: contributo mensile a chi resta a studiare nelle università calabresi co ... zoom24.it Occhiuto: "Ok al reddito di merito, mille euro al mese agli universitari calabresi". Gli studenti dovranno avere una media alta ed essere in regola con il proprio percorso di studi. Mercoledì la firma del protocollo con i rettori. https://www.rainews.it/tgr/calabria/artic - facebook.com facebook Occhiuto, reddito di merito a studenti Atenei Calabria anche a secondo e terzo anno. 'Al lavoro per darlo già dal 2026. Investire sul mantenere i giovani nella regione' #ANSA x.com