Tragedia nel salernitano | corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiume

Questa mattina a Capaccio Paestum si è verificato un incidente nel fiume, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una persona. Durante le operazioni, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona a bordo di un kayak ribaltato. L’intervento si è svolto in località Via SRexSS 166, in Via Sandro Pertini, senza altri dettagli disponibili al momento.

Dramma, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a persona in località Via SRexSS 166, in Via Sandro Pertini.? I soccorsi Sul posto i caschi rossi hanno rinvenuto il corpo esanime di un uomo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Capaccio, trovato un corpo in un fiume all'interno di un kayakI Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a persona nel territorio del Comune di Capaccio,... Kayak si ribalta nel fiume a Capaccio: uomo trovato morto in acquaDramma nel territorio di Capaccio Paestum, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tragedia nel salernitano: corpo senza vita trovato in un kayak ribaltato nel fiume; Tragedia nel Lago di Como, si tuffa dal pontile e scompare: morto un ragazzo di 15 anni a Mandello; Dramma nel Milanese, uomo trovato morto in strada; Operaio morto sulla Setteponti, l'amico è grave. Il masso, il corpo sbalzato: cosa emerge dall'indagine. Incidente nel Salernitano, operaio trafitto da un pezzo di ferroOperaio sessantenne gravemente ferito. È accaduto a Rofrano, in provincia di Salerno.?L’uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Luigi Curto di P ... internapoli.it Tragedia nel Salernitano, trovato morto nel fiume 66enne scomparso da una casa di riposoDi lui non si avevano notizie da ieri da Castelcivita, nel Salernitano. Oggi, il corpo senza vita di un uomo di 66 anni è stato trovato nel guado del fiume Calore. L’allarme era scattato nella ... affaritaliani.it Il video che in provincia di Taranto ha evitato una tragedia - facebook.com facebook Monsignor Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine, ricorda la tragedia del terremoto in #Friuli, 50 anni fa. Alle 16, a Gemona, la Messa di commemorazione delle 990 vittime. x.com