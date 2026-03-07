Nella mattina del 5 marzo, la polizia di Bolzano ha trovato un uomo senza vita nel vano scale di un edificio in via Ronco. Gli agenti intervenuti hanno constatato il decesso e ipotizzano che la vittima sia precipitata da un’altezza. La scena è stata immediatamente messa sotto sequestro, mentre sono in corso le verifiche per chiarire quanto accaduto.

Squadra Mobile e scientifica sono subito giunti sul posto e hanno scoperto che la vittima era un 33enne marocchino, in Italia senza fissa dimora e richiedente asilo. La dinamica del dramma è stata chiarita nell’arco di poco: “Per aggirare una grata che impedisce l’accesso alle scale che conducono al decimo piano (adibito soltanto a vano tecnico e tetto), si arrampicava sulle ringhiere poste a protezione della tromba della scala, perdendo la presa e precipitando nel vuoto dal nono piano” fanno sapere dalla questura. La stessa questura fa sapere che sul posto sono stati trovati degli oggetti trafugati da un negozio di corso Libertà a Bolzano qualche ora prima del tragico ritrovamento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Tragedia nel Sannio: uomo trovato senza vita in casa

Leggi anche: Tragedia nel Comasco: trovato senza vita l’uomo scomparso da Montano Lucino

ENG SUB | The Outcast Season 2 | Yuewen Animation

Contenuti utili per approfondire volo terribile.

Temi più discussi: Un volo terribile poi la tragedia: uomo senza vita trovato nel vano scale di uno stabile in via Ronco a Bolzano | 5 marzo; Luisa Corna: A Dubai sentivamo continue esplosioni. All'atterraggio abbiamo cantato l'Inno di Mameli; Il nuovo corto con il mito Franco Nero, gli esordi, i progetti: il regista Jacopo Marchini si racconta; Sento le bombe ogni notte. Non riesco a rientrare in Italia: la disperazione di Carolina Marchio, 25enne romana bloccata ad Abu Dhabi.

Bolzano: volo fatale dal nono pianoLa vittima è un cittadino marocchino di 33 anni. Cercava di scavalcare una grata, è precipitato nella tromba delle scale. Con sé aveva refurtiva ... rainews.it

Precipita dal balcone per salutare la sorellina. La testimone: «Un volo terribile, poi ho sentito la madre urlare»Cinzia Di Lolli, romana di 59 anni, è appoggiata al suo banco di frutta e verdura. Un piccolo banco all'incrocio tra la Tiburtina e via Beniamino De Ritis, a pochissimi metri dal palazzo da dove ieri ... ilmessaggero.it

Aveva preso un volo insieme ai suoi cani, ma loro non sono mai arrivati a destinazione. In un aeroporto avevano commesso un gravissimo errore e avrebbero fatto in modo che il padrone entrasse nel panico, quando gli hanno raccontato la terribile verità... - facebook.com facebook