Sbanda con l’auto e finisce contro un muro terribile incidente Muore un uomo di 67 anni

Un grave incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20,40 nella frazione di Badia a Cerreto, tra i comuni di Certaldo e Gambassi Terme. Un uomo di 67 anni ha perso il controllo dell’auto, che è finita contro un muro. Nell’impatto, il conducente ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Gambassi Terme, 12 aprile 2026 - Tragedia ieri intorno alle 20,40 nella frazione di Badia a Cerreto, tra il comune di Certaldo e quello di Gambassi Terme. Un uomo di 67 anni ha perso la vita, in via Mazzini, mentre era alla guida di un'auto. A quanto appreso l'automobilista ha finito tragicamente la sua corsa su un muro di cemento armato, probabilmente a seguito di un malore. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno provato ad effettuare le manovre di rianimazione, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Sembra che la vittima, uscendo dalla propria carreggiata, abbia prima schivato un altro automobilista per poi arrestare la corsa sul muro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sbanda con l’auto e finisce contro un muro, terribile incidente. Muore un uomo di 67 anni Incidente a Buccino: auto sbanda e finisce contro un muro, 2 persone feriteBrutto incidente, stasera, a Buccino: per cause da accertare, una Alfa Romeo Giulietta è sbandata, finendo contro un muro, in contrada Carmine. Leggi anche: Sbanda e finisce con l'auto nella scarpata: uomo muore sul colpo