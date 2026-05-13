Fine vita prove d' intesa a Roma ma scontro in Veneto | lite sul docufilm su Gheller

A livello nazionale, le discussioni sul fine vita si muovono verso una soluzione, con l’approdo del disegno di legge in aula previsto per il 3 giugno. Tuttavia, tra le regioni ci sono divergenze: a Roma si sono raggiunte alcune intese, mentre in Veneto si sono registrate tensioni, in particolare sulla realizzazione di un documentario dedicato a Gheller. La vicenda riflette le diverse posizioni in campo e le tensioni tra le varie amministrazioni regionali.

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VENEZIA - A livello nazionale si sblocca lo stallo sul fine vita. Ieri è stato deciso che il disegno di legge approderà il 3 giugno nell’aula del Senato e, se nel frattempo nelle commissioni Giustizia e Affari sociali non verrà trovata l’intesa su un testo condiviso da tutti gli schieramenti, in discussione andrà la proposta del dem Alfredo Bazoli sottoscritta dalle opposizioni. Invece in Veneto continua lo scontro perfino sulla proiezione della pellicola “Lasciatemi morire ridendo”, dedicata alla vicenda del vicentino Stefano Gheller, che ha dedicato la sua esistenza alla battaglia per la norma sul suicidio medicalmente assistito, senza peraltro farvi ricorso nel momento fatidico.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Fine vita, prove d'intesa a Roma ma scontro in Veneto: lite sul docufilm su Gheller ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maggioranza trova intesa su legge elettorale. Scontro sul referendumLa politica interna con le tensioni sul prossimo referendum sulla Riforma della giustizia. Meloni-Trump, prove di disgelo: Rubio atteso a Roma dopo lo scontro su Iran e basi Nato. Vedrà anche Papa LeoneIl segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri ai massimi livelli del Vaticano e del governo... Argomenti più discussi: Fine vita, legge a rischio. L’appello del Pd: subito in aula; Fine vita, Costa (Fi): Serve una legge, no al caos normativo. Boccia (Pd): Votino con noi per mandare il testo in Aula; Fine vita, possibile svolta in aula il 3 giugno; Regione Lombardia, ecco il vademecum sul fine vita: le indicazioni operative su farmaci, tempi, modi e assistenza. Big 4 + Austria - Prima foto delle prove reddit Sura Gitman - Results on X | Live Posts & Updates x.com Fine vita e disabilità. Dalla Consulta niente via libera al suicidio assistito se mancano prove sui mezzi per agire in autonomiaLa Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del Tribunale di Firenze che chiedeva di escludere la punibilità di chi aiuta a morire un malato impossibilitato ad autosomministrarsi il ... quotidianosanita.it