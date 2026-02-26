Maggioranza trova intesa su legge elettorale Scontro sul referendum

La maggioranza ha raggiunto un accordo sulla nuova legge elettorale. Nel frattempo, si intensificano le discussioni riguardo il prossimo referendum sulla riforma della giustizia. Le differenze tra le diverse fazioni rimangono evidenti e continuano a influenzare il quadro politico. La situazione si mantiene fluida e aperta a sviluppi futuri.