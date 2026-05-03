Meloni-Trump prove di disgelo | Rubio atteso a Roma dopo lo scontro su Iran e basi Nato Vedrà anche Papa Leone

Il senatore statunitense Marco Rubio farà visita a Roma nei prossimi giorni, incontrando rappresentanti del Vaticano e del governo italiano. La sua presenza avviene in un momento di avvicinamento tra le autorità americane e italiane, dopo tensioni sui temi dell’Iran e delle basi Nato. Durante il soggiorno, Rubio incontrerà anche il Papa Leone. La visita si inserisce in un contesto di rapporti tra Stati Uniti e Italia che sembrano mostrare segnali di disgelo.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri ai massimi livelli del Vaticano e del governo italiano. Lo ha anticipato questa mattina il Corriere della Sera. Notizia confermata dalla Santa Sede, da dove si fa sapere che giovedì 7 maggio Rubio vedrà Papa Leone XIV oltre che il suo omologo vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Sulla sponda italiana del Tevere, Rubio vedrà certamente i ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto. Gli incontri dovrebbe avere luogo nella giornata di venerdì 8 maggio. Possibile, ma ancora da confermare, un faccia a faccia con la stessa premier Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Open.online

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