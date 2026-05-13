A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia, l'Inter si allena in vista della partita decisiva. Thuram si è unito al gruppo per l'allenamento, mentre Zielinski è stato schierato al posto di Calhanoglu. Restano ancora da chiarire le condizioni di Pio Esposito, considerato un’incognita per la formazione titolare. La squadra si avvicina alla sfida con l’obiettivo di portare a casa il trofeo.

Con la finale di Coppa Italia ormai alle porte, l’ Inter si prepara a scendere in campo per puntare al tanto ambito doblete. Ma, nonostante i risultati positivi delle scorse giornate, la squadra di Cristian Chivu dovrà correre ai ripari e sostituire gli infortunati delle ultime partite. Infortunio Thuram: il francese torna ad Appiano Gentile. E’ degli scorsi giorni la notizia di una contrattura che potrebbe tenere lontano Marcus Thuram dal campo. Pare infatti che l’attaccante nerazzurro, si sia fatto male durante un allenamento e ciò ha causato non pochi dubbi circa la sua presenza all’ Olimpico. Ma, a seguito di alcuni esami ed accertamenti, oggi il francese è tornato ad allenarsi con i compagni.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Finale di Coppa Italia: Thuram si allena, Zielinski al posto di Calhanoglu, incognita per Pio Esposito

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