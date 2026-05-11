Ultimissime Inter LIVE | si ferma Thuram Guida arbitra la finale le condizioni di Pio e Calhanoglu

Nelle ultime ore, l’Inter ha comunicato l’interruzione dell’attività di Thuram, mentre la finale viene affidata a un nuovo arbitro. Sono state aggiornate anche le condizioni di alcuni giocatori, tra cui Pio e Calhanoglu. La redazione di Inter News 24 fornisce le ultime notizie in tempo reale, offrendo un quadro completo delle vicende più recenti legate alla squadra nerazzurra.

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Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 11 MAGGIO. Inter in ansia per Thuram: stop in allenamento, a rischio la finale di Coppa Italia. Domani gli esami per Thuram: le condizioni dell’attaccante francese verranno valutate nelle prossime ore. Finale a rischio Pio Esposito ok, Calha verso il forfait: gli aggiornamenti da Appiano Gentile in vista della finale di Coppa.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: si ferma Thuram, Guida arbitra la finale, le condizioni di Pio e Calhanoglu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Guida arbitra la finale, le condizioni di Pio e Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Argomenti più discussi: Formazioni ufficiali Lazio-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Zaccagni, Calhanoglu, Dimarco, Dumfries, Thuram, Lautaro Martinez, Isaksen e Taylor; Serie A, domani all’Olimpico Lazio-Inter: ecco dove vederla in tv e streaming; Inter-Parma, probabili formazioni e ultime notizie: out Calhanoglu, 3 dubbi da sciogliere per Cristian Chivu; INTER - PARMA : 2 - 0. CeSI - Centro Studi Internazionali (@CentroStudiInt) / Posts / X x.com Calciomercato Inter, nuova pista: clausola rescissoria a 21 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Marotta e Ausilio pensano a Beltran, portiere del River Plate, pagando la clausola rescissoria ... interlive.it