Finale Coppa Italia Lazio-Inter | le formazioni UFFICIALI

Stasera all’Olimpico si disputa la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre, con le scelte di Sarri per la Lazio e Chivu per l’Inter. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le compagini, che si sfidano per conquistare il trofeo. La sfida è attesa con grande interesse dai tifosi e dagli appassionati di calcio.

Le scelte di Sarri e Chivu per la sfida di scena all’Olimpico Sono ufficiali le formazioni di Lazio e Inter, avversarie stasera all’ Olimpico nella finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre si sono appena affrontate, per la precisione sabato scorso in campionato: i nerazzurri si sono imposti con un netto 3-0. (AnsaFoto) – Calciomercato.it C’era ancora qualche piccolissimo dubbio sulla presenza dal primo minuto di Thuram, il quale alla vigilia aveva accusato una lieve contrattura. Alla fine, però, il francese partirà dal primo minuto al fianco di capitan Lautaro Martinez. In regia ci sarà Zielinski, chiamato a non far rimpiangere l’infortunato Calhanoglu: al fianco del polacco, Barella e Sucic.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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