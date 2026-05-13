Lazio-Inter | dove vederla gratis in chiaro formazioni ufficiali e orario della finale di Coppa Italia

Stasera, 13 maggio, si tiene la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita sarà trasmessa in chiaro, permettendo agli appassionati di seguire l’evento senza costi aggiuntivi. Sono state rese note le formazioni ufficiali e l’orario di inizio del match. L’attesa si fa sentire tra tifosi e addetti ai lavori, con i minuti che scorrono veloci verso il calcio d’inizio.

Si contano i minuti, le ore, l’attesa che cresce. Ma ormai ci siamo: stasera, 13 maggio, va in scena la finale di Coppa Italia. Lazio e Inter si sfideranno nell’ultimo appuntamento di una stagione che può cambiare i giudizi su un’intera annata. Molto di più per Sarri che per Chivu. Sollevare un trofeo, per il tecnico toscano, significherebbe dare un senso a una stagione complicata, sia nei risultati sia nel morale. Discorso diverso, invece, per l’allenatore nerazzurro: lo Scudetto è ormai in cassaforte e manca soltanto l’ultimo tassello per completare uno storico double. L’Inter parte favorita. Il 3-0 in campionato ha lasciato un segnale forte, e c’è anche il fattore Marcus Thuram: il francese ha superato i problemi muscolari e partirà titolare al fianco di Lautaro Martinez.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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