Formazioni ufficiali Lazio Inter | le scelte di Sarri e Chivu per la finale di Coppa Italia

Le squadre di Lazio e Inter hanno annunciato le formazioni ufficiali in vista della finale di Coppa Italia. Sarri ha scelto i giocatori che scenderanno in campo per la Lazio, mentre Chivu ha deciso la formazione dell’Inter. La partita si gioca oggi e rappresenta l’ultimo atto del torneo. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con le formazioni che sono state rese note ufficialmente prima del calcio d’inizio.

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