San Pellegrino per celebrare gli 80 anni della Vespa | Viterbo protagonista nel documentario di Raidue

Viterbo ha fatto da sfondo a un documentario di Raidue dedicato agli 80 anni della Vespa, un’icona italiana conosciuta a livello internazionale. Il centro storico della città è stato scelto come location per narrare questa storia, che celebra una delle motociclette più riconoscibili e amate del nostro paese. La produzione televisiva ha coinvolto diverse riprese nella zona, mettendo in risalto l’ambiente storico della città.

Il centro storico di Viterbo da cornice al racconto di un'eccellenza italiana famosa in tutto il mondo. Palazzo dei Priori ha dato il via libera alla realizzazione di un documentario dedicato agli ottant'anni della Vespa. Era il 23 aprile del 1946 quando veniva depositato il brevetto di quello.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Una festa lunghissima. Gli 80 anni della VespaSarà un compleanno lungo quasi un anno quello che Pontedera sta preparando per la ‘sua’ Vespa. Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa fra arte e raduno nazionalePontedera festeggia gli 80 anni di Vespa e lo fa con una serie di eventi che 'attraverseranno' la città mettendo in primo piano il suo simbolo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il weekend forlivese si accende: Primo Maggio in piazza, le celebrazioni di San Pellegrino e shopping al buio; Nessun copione, solo storie: Dinner Dialogues di S.Pellegrino cattura i legami veri e autentici che Lewis Hamilton e i suoi amici portano in tavola; Gruppo Arena celebra 50 anni con una campagna su Mediaset; Viterbo - San Pellegrino in Fiore al via tra piazze colorate e vie sottotono, ma i visitatori non mancano. Forlì, processione per san PellegrinoSarà il vescovo monsignor Livio Corazza a presiedere la processione di San Pellegrino in programma oggi alle 17.30, al termine della messa celebrata ... corriereromagna.it San Pellegrino. S’apre il 300° anniversarioDomani si ricorda il co-patrono che fu canonizzato proprio nel 1726 ... msn.com @Lorena Acconciature di San Pellegrino Terme ci fa pervenire tutte queste trecce per il progetto DONAMI CAPELLI OER LA VITA … Che dire GRAZIE DI CUORE! #DonamiCapelliPerLaVita #Solidarietà #cuoredidonna #Speranza - facebook.com facebook