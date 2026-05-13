Filippo Caccamo | Garlasco è diventato spettacolo Colpa dell'algoritmo non del pubblico

Il comico e insegnante Filippo Caccamo commenta a Fanpage.it come Garlasco sia diventato un fenomeno mediatico e tv, attribuendo questa attenzione all’algoritmo delle piattaforme digitali e non al pubblico locale. Caccamo, che viaggia in Italia esibendosi e partecipando a programmi televisivi con battute sui rapporti nel mondo della scuola, ha spiegato come la notorietà online influisca sulla percezione del paese.

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