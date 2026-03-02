Premio Arfelli ecco i vincitori della quarta edizioni | Vito Di Battista e Jacopo Zonca
Vito Di Battista e Jacopo Zonca sono i vincitori della quarta edizione del Premio letterario “Dante Arfelli”. La premiazione si è svolta nel contesto di un evento promosso dal Comune e dalla casa editrice Readerforblind. I due autori sono stati riconosciuti per le loro opere letterarie durante la cerimonia ufficiale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e sostenitori del premio.
Gli scrittori Vito Di Battista e Jacopo Zonca sono i vincitori della quarta edizione del Premio letterario “Dante Arfelli”, promosso dal Comune con la casa editrice Readerforblind. La cerimonia di consegna si è svolta domenica, al teatro Novelli di Bertinoro nell’ambito della rassegna “I. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
