Alatri Premio Morganti ecco i vincitori

A Alatri si è conclusa la quinta edizione del Premio Morganti, un concorso letterario rivolto alle scuole. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e ha suscitato molte emozioni tra i partecipanti. Il premio è stato istituito per commemorare Emanuele Morganti e promuovere messaggi di riflessione e sensibilizzazione tra i giovani. I vincitori sono stati annunciati durante l'evento, che si è svolto con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo della figura dedicata.

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Grande partecipazione e intensa emozione per la quinta edizione del Premio Morganti dedicato alle scuole, il concorso letterario nato per ricordare Emanuele Morganti e trasformarne la memoria in un messaggio di crescita, riflessione e sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni.La cerimonia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Alatri, Premio Morganti, venerdì le premiazioniProsegue la sua attività il concorso nato in memoria di Emanuele Morganti, divenuto negli anni portatore di valori universali rivolti alle giovani... XII Premio “Firenze Ada Cullino Marcori”: ecco i vincitoriFirenze, 28 febbraio 2026 – La Giuria della XII edizione del Premio “Firenze Ada Cullino Marcori”, promosso dalle Fondazioni “Ada Cullino Marcori E.