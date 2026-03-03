Manager donne nell’Unione europea | 35,2% in aumento tra le giovani L’Italia resta sotto il 28%

Secondo i dati di Eurostat diffusi in occasione dell’International Women’s Day, nel 2024 le donne rappresentano il 35,2% delle posizioni manageriali nell’Unione europea, rispetto al 31,8% del 2014. Tra i paesi membri, l’Italia si ferma sotto il 28%, mentre tra le giovani è in aumento la presenza femminile in ruoli di leadership.

Lavoro e under 35: stipendi sotto i 1500 euro per il 56% delle donne e il 35% degli uomini. I dati del report Generationship 2025Il report Generationship rivela stipendi sotto i 1500 euro per il 56% delle lavoratrici under 35.

