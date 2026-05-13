Figc Malagò rompe gli indugi | arriva la candidatura ufficiale alla presidenza

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale ha annunciato formalmente la propria candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Dopo settimane di attese, ha deciso di rendere pubblico il suo intento di concorrere per il ruolo di vertice dell'organismo calcistico nazionale. La sua decisione è stata comunicata tramite una dichiarazione ufficiale, segnando un passo importante nel processo di elezione.

Ormai è ufficiale. Giovanni Malagò rompe gli indugi e si prepara a entrare ufficialmente nella corsa per la guida della Figc. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, l’ex numero uno del Coni, 67 anni, romano, avrebbe ormai deciso di candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, rimasta senza vertice dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, arrivate in seguito alla nuova esclusione della Nazionale dai Mondiali. Stando alle indiscrezioni, il deposito della candidatura dovrebbe avvenire già nella mattinata di domani. (di Davide Desario) L’annuncio ufficiale di Malagò Dopo le indiscrezioni diffuse dall’Adnkronos, è arrivata anche la conferma pubblica: Giovanni Malagò correrà per la presidenza della Figc.🔗 Leggi su 361magazine.com

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