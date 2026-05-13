La corsa alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio si avvicina alla fase decisiva, con la scelta tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete ormai imminente. Entrambi hanno confermato la loro candidatura e si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane. Le decisioni ufficiali sono attese a breve, mentre gli attori coinvolti si preparano a seguire da vicino gli sviluppi della competizione.

La corsa alla presidenza della Figc entra nel vivo e prende la forma di una sfida diretta tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, i due dirigenti hanno confermato la volontà di candidarsi alla guida della Federcalcio, con il deposito ufficiale delle candidature previsto per mercoledì. Malagò: “Domani deposito la candidatura”. A rompere gli indugi è stato Giovanni Malagò. “Deposito la mia candidatura a presidente della Figc”, ha dichiarato l’ex presidente del Coni, spiegando di aver atteso per “ rispetto istituzionale ” nei confronti della presidente del Cio Kirsty Coventry e delle componenti federali. Su Malagò convergono già diversi sostegni importanti: dalla Lega Serie A alla Lega Serie B, passando per Aic e Aiac.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - FIGC, Malagò e Abete sciolgono le riserve: ora la sfida è aperta

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