Giancarlo Abete ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio durante l’ingresso in Figc, in occasione del consiglio federale. Ha dichiarato di non rappresentare poteri forti e ha parlato delle sue intenzioni per il ruolo. La sua candidatura si inserisce in un momento di confronto tra i membri dell’organizzazione, con l’obiettivo di contribuire alla gestione del calcio nazionale.

Giancarlo Abete ha parlato della sua candidatura alla presidenza della Federcalcio al suo ingresso in Figc, in vista del consiglio federale. “Sono venuto in Figc per il comitato di presidenza e il consiglio, come anticipato presento la candidatura e così potrà iniziare una fase di dibattito e discussione su quelli che sono i contenuti dei documenti programmatici in modo tale da fare il percorso giusto. Prima parlare dei problemi e poi andare sulle persone”, ha spiegato il presidente della Lnd che ha parlato poi della ipotesi di incandidabilità di Giovanni Malagó: “Il mio confronto è un confronto sul versante della politica sportiva. Poi sono un cittadino come tutti quanti noi e come cittadino ho il dovere di rispettare le leggi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Figc, Abete presenta candidatura alla presidenza: "Io non sono l'espressione di poteri forti”

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