Giancarlo Abete ha confermato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della FIGC, ribadendo quanto annunciato in precedenza. La sua decisione resta invariata e non ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni fatte in passato. La sua scelta di partecipare alle elezioni per il massimo organismo del calcio italiano si mantiene ferma, come già comunicato pubblicamente.

Enigma Muharemovic, frenata improvvisa con l’Inter: la Premier League preme e Carnevali vola a Londra! Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid» Materazzi su Bastoni: «Gli direi di restate all’Inter, sappiamo quanto sia interista. È stato un anno tribolato ma il suo valore non si discute» Che rebus per il futuro di Conte al Napoli! Confronto con De Laurentiis rinviato, c’è l’ombra di Sarri Enigma Muharemovic, frenata improvvisa con l’Inter: la Premier League preme e Carnevali vola a Londra! Al-Nassr beffato al 98’: la papera di Bento costa il titolo. Cristiano Ronaldo rinvia la festa, Inzaghi resta imbattuto e sogna ancora il Double Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Abete conferma la candidatura alla presidenza FIGC: «Certamente, come già da tempo annunciato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Federcalcio: Giancarlo Abete presenterà la candidatura alla presidenza. Contro MalagòI candidati hanno tempo fino al 13 maggio per formalizzare la loro candidatura, mentre le elezioni sono in programma il 22 giugno a Roma.

Elezioni Figc, Malagò dopo la candidatura: “Io contattato per la presidenza già prima della partita contro la Bosnia”L'ex presidente del CONI, inoltre, ha svelato un retroscena legato a quanto accaduto qualche settimana fa: "C'era preoccupazione prima della partita...

Temi più discussi: FIGC, conto alla rovescia per le candidature: sfida Malagò-Abete verso il voto del 22 giugno; FIGC, Malagò e Abete sciolgono le riserve: ora la sfida è aperta; Malagò: Stiamo preparando le carte per la candidatura alla presidenza della FIGC; Abete conferma candidatura a presidenza Figc: Ecco perché vado avanti.

Presidenza #FIGC, #Abete conferma la sua candidatura?? Secondo quanto appreso dall’Ansa, Giancarlo Abete ha deciso di andare avanti con la sua candidatura per la presidenza della FIGC, nonostante AIC e AIAC siano al fianco di #Malagò. x.com

Malagò scioglie le riserve: 'Deposito la mia candidatura' alla FigcLo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Conf ... ansa.it

Elezioni FIGC, oggi il deposito ufficiale delle candidature: Malagò avanti nei numeri, Abete resta in corsa verso il voto del 22 giugnoElezioni FIGC, oggi il deposito ufficiale delle candidature: Malagò avanti nei numeri, Abete resta in corsa verso il voto del 22 giugno ... calcionews24.com