Terna ha comunicato i risultati consolidati al 31 marzo 2026, mostrando un aumento dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’azienda ha inoltre annunciato che De Biasio assumerà temporaneamente il ruolo di amministratore delegato. I dati diffusi indicano una crescita dei principali indicatori economici nel primo trimestre, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici.

Terna ha annunciato oggi i risultati consolidati al 31 marzo 2026, che evidenziano una solida crescita dei principali indicatori economici rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il CdA, riunitosi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha preso atto delle dimissioni di Giuseppina Di Foggia dalla carica di Ad e affidato i poteri ad interim al Presidente. I principali numeri del trimestre. I ricavi del primo trimestre si attestano a 988,7 milioni di euro, in aumento del 9,6% rispetto ai 901,8 milioni del primo trimestre 2025. La crescita dei ricavi è legata in parte all’aumento dei ricavi tariffari delle Attività Regolate, riconducibili all’incremento della RAB e all’ampliamento del perimetro di consolidamento per l’acquisizione di Rete 2 S.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Terna, ricavi in crescita nel primo trimestre. A De Biasio poteri ad interim

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