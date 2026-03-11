Fiera Rimini | via libera al nuovo padiglione da 85 milioni

Il Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna ha approvato ufficialmente l’iter burocratico per l’ampliamento del complesso fieristico di Rimini. L’intervento prevede la costruzione di un nuovo padiglione dal valore di 85 milioni di euro. La decisione riguarda direttamente l’attuale struttura e segna un passo importante per l’ampliamento dell’area espositiva.

Il Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna ha dato il via libera formale all’iter burocratico per l’ampliamento del complesso fieristico di Rimini, un progetto che richiede un investimento da 85 milioni di euro. La nuova struttura, definita colloquialmente come il nuovo cupolone, promette di aggiungere 9 mila metri quadrati netti di superficie espositiva e risolvere le croniche carenze di parcheggio durante gli eventi principali. La decisione segna l’inizio di un percorso amministrativo che porterà alla costruzione di una arena iper moderna capace di ospitare tra le 18 e le 20 mila persone. Secondo quanto riferito dal presidente Maurizio Ermeti, i tempi tecnici prevedono che il permesso di costruire possa essere ottenuto dopo l’estate, permettendo l’avvio dei lavori nel breve termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

