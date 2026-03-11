Fiera parte la corsa al nuovo cupolone | al via l' iter per l' approvazione del progetto da 85 milioni

È iniziato ufficialmente il procedimento per l’ampliamento della Fiera di Rimini, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il progetto, del valore di 85 milioni di euro, include la costruzione di un nuovo padiglione espositivo e l’ampliamento dei parcheggi nelle vicinanze. La fase autorizzativa si svolge ora per ottenere le approvazioni necessarie prima dell’avvio dei lavori.

Parte ufficialmente il percorso per l’ampliamento della Fiera di Rimini. Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna è stato avviato il procedimento per approvare il progetto che prevede un nuovo padiglione espositivo e più parcheggi a servizio del quartiere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Aree idonee, la Regione potrà riprendere l’iter di approvazione del progetto di leggeDopo una fase di sospensione, la Regione Emilia-Romagna potrà riprendere l’iter di approvazione del progetto di legge per la “Localizzazione degli...

Cupolone, avanza l’iter burocratico. I lavori partiranno nel corso del 2026Avanza l’iter per il cupolone, la maxi arena per gli eventi da oltre 15mila posti che sorgerà in Fiera.

Tutto quello che riguarda Fiera parte la corsa al nuovo cupolone...

Temi più discussi: La Fiera di San Gregorio parte nel segno della tradizione; SoloWomenRun: strade chiuse e modifiche al traffico per l'evento di domenica 8 marzo; SoloWomenRun 2026: 16mila donne in corsa per l’8 marzo tra sport e solidarietà; SoloWomenRun: a Cagliari è festa per sedicimila.

Fiera, parte la corsa per i verticiProbabile il rinnovo del cda. In pole position per il ruolo operativo sarebbe Peraboni, oggi dg di Fondazione Fiera Ma sullo sfondo rimane l'incognita legata a Expo 2015 Sono giorni di fibrillazione ... milanofinanza.it

Torna a Cagliari la SoloWomenRun, 15mila maglie rosa pronte per la corsa della solidarietàTorna a Cagliari la SoloWomenRun, 15mila maglie rosa pronte per la corsa della solidarietà - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it

Fiera di Me Stessa. - facebook.com facebook

Fiera del libro, Beghin: “Piazza Matteotti non si concede più se non rispettando criteri: è finita l’era delle grandi baracche" x.com