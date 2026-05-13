Fiera del Vintage | appuntamento a Battipaglia il 23 e 24 maggio

A Battipaglia si svolgerà la seconda edizione della Fiera del Vintage il 23 e 24 maggio presso l’Opera Bertoni. L’evento si terrà sabato dalle 10:00 alle 22:00 e domenica dalle 10:00 alle 20:00, con un programma che prevede esposizioni di oggetti vintage e prodotti artigianali italiani e locali. La manifestazione è organizzata da Mirko e punta a promuovere la cultura vintage e l’artigianato handmade.

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