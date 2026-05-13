Fiera del Vintage | appuntamento a Battipaglia il 23 e 24 maggio
A Battipaglia si svolgerà la seconda edizione della Fiera del Vintage il 23 e 24 maggio presso l’Opera Bertoni. L’evento si terrà sabato dalle 10:00 alle 22:00 e domenica dalle 10:00 alle 20:00, con un programma che prevede esposizioni di oggetti vintage e prodotti artigianali italiani e locali. La manifestazione è organizzata da Mirko e punta a promuovere la cultura vintage e l’artigianato handmade.
Un weekend d’intrattenimento per valorizzare la cultura vintage e l’artigianato handmade italiano e locale Sabato 23 (ore 10:00 - 22:00) e domenica 24 maggio (ore 10:00 – 20:00), presso “Opera Bertoni” di Battipaglia, si terrà la seconda edizione della Fiera del Vintage, organizzata da Mirko.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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