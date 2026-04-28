Fiera del Vintage dal 1° al 3 maggio l’ultimo appuntamento tra musica food e grandi passioni

Dal primo al tre maggio 2026, presso il complesso A1 Expò a Caserta Sud, si terrà l’ultima edizione stagionale della Fiera del Vintage, un evento molto seguito nel centro-sud Italia. La manifestazione si svolgerà ogni giorno dalle 10 di mattina fino alle 2 di notte e offrirà un mix di musica, cibo e collezioni di oggetti d’epoca, attirando appassionati e visitatori di diverse età.

Dall’1 al 3 maggio 2026, dalle ore 10 alle 2, A1 Expò – Caserta Sud ospita l’ultima edizione stagionale della Fiera del Vintage, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico del centro-sud Italia. Tre giornate all’insegna del fascino senza tempo, dove antiquariato, abbigliamento vintage, vinili, modernariato, rigatteria, artigianato, cultura pop, giocattoli, retrogames, fumetti, collezionismo, numismatica e orologi si incontrano in un percorso ricco di suggestioni e scoperte. Ad arricchire ulteriormente l’edizione, sarà presente anche una piccola area dedicata all’esposizione di auto, moto e ricambi d’epoca, pensata per gli appassionati dei motori storici e del mondo vintage su due e quattro ruote.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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