Il prossimo fine settimana, il 23 e 24 maggio, si terrà il primo festival che unisce il borgo e il mare. L’evento si svolge in un periodo in cui il ritmo quotidiano si riduce, tra il suono delle onde e il silenzio del respiro. Familia Yoga Festival si propone di offrire un’occasione di relax e di connessione con l’ambiente naturale. La manifestazione si svolge in diverse location del territorio, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori.

C ’è un momento, tra il rumore delle onde e il silenzio del respiro, in cui tutto rallenta. È lì che nasce Familia Yoga Festival. Il 23 e 24 maggio 2026, a Bogliasco, sul levante genovese, questo spazio prenderà forma: non un semplice evento, ma un luogo da attraversare, da sentire sulla pelle. Due giorni sospesi nell’incanto del Golfo Paradiso, dove persone, territorio e mare potranno dialogare in un’esperienza immersiva. Yoga per adulti e bambini: 10 benefici di praticare insieme X «Familia è un legame che si sceglie». Il festival nasce da una visione, da un sogno. In una cornice magica: il Golfo Paradiso appunto dove, peraltro, sul finire degli anni 80, si sono mossi anche i pionieri del surf italiano con i leggendari fratelli Fracas. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il primo festival diffuso tra il borgo e il mare. Appuntamento il 23 e 24 maggio

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