XIX Edizione di Fiera Agricola 2026 | a Caserta tre giorni tra saperi sapori e innovazione agricola

La XIX edizione di Fiera Agricola 2026 si svolge a Caserta, portando tre giorni di incontri tra agricoltori, aziende e appassionati. La manifestazione nasce per promuovere tecniche innovative e valorizzare i prodotti locali, attirando numerosi visitatori e operatori del settore. Durante l’evento, si tengono dimostrazioni pratiche e confronti sulle nuove frontiere dell’agricoltura sostenibile. L’appuntamento si conferma come un momento importante per conoscere le ultime novità del settore.

Fiera Agricola 2026: presentata la XIX edizione all'I.T.S. Guido Carli nel segno del claim "Vivere bene tra saperi e sapori". Si è svolta ieri, presso l'I.T.S. Guido Carli di Casal di Principe, la conferenza stampa di presentazione della XIX edizione di Fiera Agricola, in programma dal 6 all'8 marzo 2026 presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta. L'incontro, ospitato nella sede scolastica guidata dalla Dirigente Tommasina Paolella, ha rappresentato un significativo momento di confronto tra istituzioni, enti patrocinatori, associazioni di categoria, mondo della formazione e operatori del settore, anticipando contenuti e novità della manifestazione che quest'anno si sviluppa attorno al claim "Vivere bene tra saperi e sapori".

Comunicato Stampa: 747esima edizione Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di BovoloneOggi a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alberto Bozza ha presentato la 747ª edizione della Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di Bovolone, in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026.

Filiera corta e biodiversità: convegno per il futuro del ciboLa XIX edizione di Fiera Agricola si prepara a ospitare un evento che mette al centro la sostenibilità e la qualità del cibo: il 7 marzo, alle ore 17:00, presso il Polo Fieristico A1 Expo, si terrà il

