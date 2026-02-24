Fiera Agricola 2026 | presentata la XIX edizione all’ITS Guido Carli nel segno del claim Vivere bene tra saperi e sapori

La Fiera Agricola 2026, con la sua XIX edizione, si presenta con il tema “Vivere bene tra saperi e sapori” e ha attirato l’attenzione durante la conferenza all’I.T.S. Guido Carli di Casal di Principe. La manifestazione si terrà dal 6 all’8 marzo al polo fieristico A1Expò di Caserta, coinvolgendo agricoltori, chef e appassionati di tradizioni locali. Il pubblico potrà scoprire nuove tecniche di coltivazione e assaporare prodotti tipici della regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta ieri, presso l’I.T.S. Guido Carli di Casal di Principe, la conferenza stampa di presentazione della  XIX edizione di Fiera Agricola, in programma dal  6 all’8 marzo 2026  presso il  Polo Fieristico A1Expò  di Caserta. L’incontro, ospitato nella sede scolastica guidata dalla Dirigente  Tommasina Paolella, ha rappresentato un significativo momento di confronto tra istituzioni, enti patrocinatori, associazioni di categoria, mondo della formazione e operatori del settore, anticipando contenuti e novità della manifestazione che quest’anno si sviluppa attorno al claim  “Vivere bene tra saperi e sapori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

