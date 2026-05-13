FFC Ricerca a Jesolo | Seminario di Primavera e Raduno dei Volontari al Villaggio Marzotto
Dal 15 al 17 maggio 2026, il Villaggio Marzotto di Jesolo sarà teatro di due eventi organizzati dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Si tratta del XXIV Seminario di Primavera, che si concentrerà sulle ultime innovazioni nelle terapie personalizzate, e del XXIV Raduno dei Volontari, che riunirà i collaboratori dell’organizzazione. Le iniziative si svolgeranno nello stesso periodo e nello stesso luogo.
Dal 15 al 17 maggio 2026 il Villaggio Marzotto di Jesolo ospita due appuntamenti della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica: il XXIV Seminario di Primavera, dedicato alle nuove frontiere della terapia su misura, e il XXIV Raduno dei Volontari.Il Seminario di sabato 16 maggio mattina affronta i temi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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