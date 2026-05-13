FFC Ricerca a Jesolo | Seminario di Primavera e Raduno dei Volontari al Villaggio Marzotto

Dal 15 al 17 maggio 2026, il Villaggio Marzotto di Jesolo sarà teatro di due eventi organizzati dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Si tratta del XXIV Seminario di Primavera, che si concentrerà sulle ultime innovazioni nelle terapie personalizzate, e del XXIV Raduno dei Volontari, che riunirà i collaboratori dell’organizzazione. Le iniziative si svolgeranno nello stesso periodo e nello stesso luogo.

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