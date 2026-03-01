milano fashion week andie macdowell con i capelli silver da giorgio armani e gli altri beauty look delle star in front row

Durante la Milano Fashion Week, attrici e celebrità si sono riunite in città e hanno preso posto nelle prime file delle sfilate, mostrando i loro look tra trucco e acconciature. Una delle protagoniste è stata un’attrice con capelli argentati, scelta da un noto stilista. Le star sfoggiano stili diversi, dando un'idea delle tendenze del momento in fatto di bellezza.

L'attrice con i suoi ormai iconici capelli silver e un delicato trucco rosato. Radici a vista, onde biondo dorato e rossetto rosa. Ciuffo graffiato che cade come un riccio. Riga di lato, low make-up e stile in incognito. Labbra rosso profondo e onde a nastro. Demi Moore è arrivata alla sfilata di Gucci con un nuovo taglio di capelli. Dopo aver portato per una vita i capelli lunghissimi sdoganandoli anche dopo una certa età, l'attrice ha sfoggiato un bob effetto wet creato dall'hairstylist Dimitris Giannetos che lo ha ribattezzato “Demi-tris’ Bob”, un gioco di parole tra il suo nome e quello dell’attrice. Un bob leggermente sfilato sulle punte che la Moore porta con la riga laterale e un quid iper moderno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

