Festival di Cannes 2026 | Charles e Alexandra Leclerc coppia di stile sulla Croisette e gli altri casual look delle star
Durante il secondo giorno del Festival di Cannes 2026, la città si è popolata di celebrità provenienti da diversi settori. Tra gli arrivi più noti, il campione di Formula 1 e la sua compagna, di recente sposati, sono stati avvistati sulla Croisette. Accanto a loro, l’attrice famosa per il suo stile elegante e riconoscibile, indossava un caftano decorato con fantasie e paillettes, attirando l’attenzione dei presenti.
La città di Cannes pullula di star ad ogni côté. Tra gli arrivi di questo secondo giorno, il campione di Formula 1 e la sua dolce metà, freschi di nozze, ma anche Isabella Rossellini con caftano a fantasia con paillettes. Siamo pur sempre sulla Croisette! Dall'arrivo in aeroporto all'ingresso in hotel, ecco le mise più casual e pratiche delle celeb, in attesa di vedere quelle più scintillanti da tappeto rosso +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 ha preso ufficialmente il via. La 79esima edizione dell'attesissimo premio è stata battezzata dal primo red carpet che ha riunito un ricco parterre di veterane, ma l'assolata città della Costa Azzurra è presidiata già da giorni da moltissime celeb, tanto che si respira glamour ad ogni côté.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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