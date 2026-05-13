Festival di Cannes 2026 | Charles e Alexandra Leclerc coppia di stile sulla Croisette e gli altri casual look delle star

Durante il secondo giorno del Festival di Cannes 2026, la città si è popolata di celebrità provenienti da diversi settori. Tra gli arrivi più noti, il campione di Formula 1 e la sua compagna, di recente sposati, sono stati avvistati sulla Croisette. Accanto a loro, l’attrice famosa per il suo stile elegante e riconoscibile, indossava un caftano decorato con fantasie e paillettes, attirando l’attenzione dei presenti.

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