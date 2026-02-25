Sanremo 2026 al via la seconda serata | Laura Pausini apre il Festival Si inizia con le Nuove proposte – Il video

Da open.online 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si alza il sipario sulla seconda serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La co-conduttrice Laura Pausini apre la puntata presentando il direttore artistico e conduttore Carlo Conti. «Grazie dell’affetto che avete dimostrato ieri sera soprattutto all’istituzione Festival», dichiara Conti prima di accogliere sul palco il volto di Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli, e i semifinalisti delle “Nuove Proposte”: Blind, El Ma & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Mazzariello. I quattro artisti si sfideranno questa sera, mercoledì 25 febbraio, per conquistare un posto in finale; saranno invece due i finalisti che torneranno a esibirsi giovedì 26 febbraio per l’ultima sfida. 🔗 Leggi su Open.online

