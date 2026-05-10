Il Maggio Musicale Fiorentino apre la sua 88ª edizione con l’allestimento di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Dopo il successo di The Death of Klinghoffer, che ha inaugurato il festival, la Sala Grande ospiterà cinque recite a partire da martedì 12 maggio. L’opera sarà presentata in scena in questa importante manifestazione musicale e teatrale, che si svolge nella città toscana.

Firenze, 8 maggio 2026 - Dopo il grande successo del dramma contemporaneo The Death of Klinghoffer, l’opera che ha inaugurato l’88esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino, la Sala Grande ospita da martedì 12 maggio, per cinque recite complessive, un atteso allestimento di Un ballo in maschera. Con questa produzione del melodramma verdiano, parabola sull’amore e sul potere, il Maggio conferma la volontà di valorizzare il grande repertorio operistico attraversoletture rinnovate, capaci di restituire al pubblico la forza drammatica e l’attualità dell’opera. Eseguito l’ultima volta in forma di concerto nel 2020 in Cavea, il titolo manca dalla programmazione del Maggio con un vero allestimento scenico dal 1995.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggio Musicale, in scena Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi

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Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi; conversazione musicale.

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