Taglio del nastro a Torrione | inaugurata la panchina dedicata a Pina Mossuto

Oggi pomeriggio a Torrione è stata aperta una panchina dedicata a Pina Mossuto in piazza Francesco Cacciatore, un momento che ha coinvolto residenti e rappresentanti locali. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone, che hanno condiviso ricordi e sentimenti legati alla figura commemorata. L'evento si è svolto in un clima di rispetto e partecipazione.

E' stata inaugurata oggi pomeriggio, la panchina dedicata a Pina Mossuto presso piazza Francesco Cacciatore. A organizzare l'iniziativa, l'associazione Torrione Eventi APS: folta la partecipazione al taglio del nastro per l'omaggio alla memoria di Mossuto che si è distinta per il suo instancabile impegno come sindacalista, sempre in prima linea nella difesa dei diritti, della dignità e della giustizia sociale. Il suo operato è stato guidato da una forte sensibilità verso i più deboli e da una determinazione che ha lasciato un segno indelebile. La panchina, dunque, incarna il simbolo della forza, della resilienza e della risolutezza delle donne.