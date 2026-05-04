Una festa si è svolta in piazza Europa per celebrare la mamma, coinvolgendo persone di tutte le età in attività all’aperto e momenti di socializzazione. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno condiviso momenti di allegria e convivialità, con l’obiettivo di onorare il ruolo delle madri nella vita quotidiana. L’iniziativa ha avuto come centro l’importanza della figura materna all’interno della comunità locale.

Una giornata di attività all’aperto e amicizia, pensata per celebrare il ruolo fondamentale della figura materna all’interno della comunità. Domenica 10 maggio, dalle 9 alle 19, Piazza Europa ospiterà la terza edizione di “ Gioca con la Mamma ”, una manifestazione fra attività, giochi e momenti di condivisione dedicati alle famiglie. Alla kermesse prenderanno parte numerose realtà associative del territorio, tra cui Tandem La Spezia, Federcasalinghe Obiettivo Famiglia, Obiettivo Spezia, Pallavolo Don Bosco, ProSpezia Ciassa Brin e Nasi Uniti. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi dell’amministrazione dedicati alle famiglie e alla promozione dei valori di inclusione, solidarietà e condivisione, con l’obiettivo di rendere sempre più la città uno spazio a misura di bambino e di comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa in piazza Europa dedicata alla mamma

THE SUMERIANS: the origin of civilization and the first cities

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