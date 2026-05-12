Festa della Sensa 2026 Venezia sposa il suo mare e ricorda il terremoto del Friuli

Domenica 17 maggio Venezia ha celebrato la Festa de la Sensa, un evento che rinnova l’antica tradizione di sposare simbolicamente il mare. La cerimonia si svolge ogni anno per ricordare la storia della Repubblica Serenissima e il legame profondo tra la città e l’acqua. Quest’anno, l’evento ha avuto anche un richiamo alla memoria del terremoto che colpì il Friuli, con un momento di riflessione dedicato a quella tragedia.

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Domenica 17 maggio, Venezia rinnova lo sposalizio con il mare in occasione della “Festa de la Sensa”, tradizionale appuntamento con cui la città celebra la ricorrenza legata alla storia della Repubblica Serenissima e riconsolida il suo intimo rapporto con l’acqua. La Sensa, ovvero l’Ascensione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arba ricorda il terremoto del Friuli con “Nel segno del ricordo”Il Comune di Arba ha dedicato al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976 un percorso di memoria articolato in tre... Terremoto Friuli Venezia Giulia oggi 19 marzo 2026: magnitudo ed epicentroOggi, 19 marzo 2026, si è registrata una scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia, vicino a Udine. Argomenti più discussi: La Festa della Sensa a Venezia, memoria storica dell’Ascensione - Podcast - Radio Vaticana; Venezia, alla festa della 'Sensa' gemellaggio con il Friuli in ricordo del sisma; A Canove torna la tradizionale Festa della Sènsa per la giornata dell’Ascensione; Festa dea Sensa e dea Bròndua a Concordia Saggitaria. Venezia, alla festa della 'Sensa' gemellaggio con il Friuli in ricordo del sismaIn occasione della Festa della Sensa 2026, il tradizionale sposalizio con il mare in occasione dell'Ascensione del Signore, domenica 17 maggio, Venezia renderà omaggio al Friuli e alla sua comunit ... ansa.it