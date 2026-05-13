Festa della birra Il no degli operatori per l’evento ad agosto

Gli operatori dei locali sul lungomare hanno espresso insoddisfazione riguardo alla decisione di anticipare la tradizionale Festa della Birra, spostandola al 21 di agosto. La modifica delle date ha suscitato reazioni negative tra i gestori, che avevano programmato in precedenza le proprie attività e gli eventi correlati. La scelta di anticipare l’evento ha generato proteste e disapprovazione tra gli esercenti coinvolti.

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La Festa della Birra anticipata al 21 di agosto ha mandato su tutte le furie i titolari dei locali sul lungomare. Tanti i motivi di questa protesta a cominciare dalla mancanza di parcheggi. Chi va alla Festa della Birra occuperà tutti gli stalli liberi, rendendo difficile trovare parcheggio a chi invece avrebbe voluto trascorrere una serata tranquilla mangiando in uno dei tanti ristoranti dei bagni. Tre settimane di Festa della Birra, dal 21 agosto al 5 settembre, per questi ristoratori significa non soltanto perdere clienti in pieno agosto, quando i turisti e i cittadini sono ancora in vacanza e la sera vanno a cena fuori, ma significa anche non poter organizzare le classiche cene con musica nei locali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della birra. Il no degli operatori per l’evento ad agosto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Notizie correlate Leggi anche: Festa della birra di Rovolon Una donazione per l’Asl grazie alla festa della birraÈ stata formalizzata la donazione effettuata a favore dell’Azienda sanitaria locale reggiana grazie agli introiti della Festa della birra dello... Argomenti più discussi: Tra Festa della birra e la sagra del maialetto: ecco i primi appuntamenti dell'estate quartese; Birra artigianale, street food e pittura a cielo aperto: il weekend accende il centro storico; Prato a tutta birra torna in Edizione Street Food: cinque giorni di festa dedicati ad un gustoso viaggio culinario attraverso le specialità regionali italiane; Festa della birra. Il no degli operatori per l’evento ad agosto. Cosa avete in programma per il vostro partner per la Festa della Mamma? reddit In arrivo tre serate di musica, festa e convivialità nel cuore di Alassio con Borgo Barusso in Festa, in programma dall’8 al 10 maggio in Piazza Airaldi e Durante Dalle ore 19 il suggestivo Borgo Barusso si animerà con street food, birra e tanta … instagr.am x.com La festa della birra fa 1500: Un evento per il paeseSono state più di 1500 le persone che, tra venerdì 18 e sabato 19 luglio, hanno partecipato alla quarta edizione della Festa della Birra Artigianale nel centro storico di Foiano della Chiana. lanazione.it