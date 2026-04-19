Una donazione a favore dell’Azienda sanitaria locale reggiana è stata ufficializzata in seguito a un evento dedicato alla birra. La somma raccolta durante la festa è stata consegnata ai rappresentanti dell’ente sanitario, che si occuperà di utilizzarla per migliorare servizi e strutture. La cerimonia si è svolta alla presenza dei partecipanti all’iniziativa, che hanno contribuito alla raccolta tramite il pagamento di biglietti o offerte.

È stata formalizzata la donazione effettuata a favore dell’Azienda sanitaria locale reggiana grazie agli introiti della Festa della birra dello scorso anno a Reggiolo, organizzata dall’associazione La Sarabiga, che dalla prossima edizione (a giugno) passa la mano ad altri promotori, mantenendo però l’allestimento della Tortellata e della Bigolata, sempre a scopo benefico. Nel piazzale esterno dell’ospedale di Guastalla ieri mattina si è svolta una cerimonia con le autorità locali, dirigenti dell’Ausl e dell’Emergenza urgenza, oltre a una rappresentanza dei volontari della Festa della birra, guidati da Ivano Giglioli. Lo scorso anno, su una...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una donazione per l’Asl grazie alla festa della birra

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