festa del volo il borgo diventa un aerodromo

VINCI Vinci come un aerodromo.in miniatura. La città del Genio torna a essere protagonista con la "Festa del Volo"; dopo l’edizione del 2025, che ha di fatto ripristinato la "Festa dell’aria", un’antica tradizione vinciana pronta ad incantare grandi e piccini nella giornata di domenica. Dalle 10 alle 19, tutti col naso all’insù. Il centro storico vedrà decollare ed esporre aeromodelli di ogni dimensione, con iniziative che prevedono anche visite guidate a tema, esibizioni e voli panoramici. In Piazza Masi appassionati e curiosi potranno ammirare il monoplano Gabardini, modello di uno dei velivoli più simbolici dell’aviazione pioneristica italiana, mentre un biplano del 1920 sorvolerà il borgo sia di mattina che di pomeriggio; anche il Gae - Gruppo Aeromodellistico Empolese esporrà i propri modelli in piazza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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