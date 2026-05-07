Festa del volo Vinci diventa un aerodromo | nel borgo esposizioni di aeromodelli e voli panoramici in elicottero

A Vinci, durante la Festa del volo, il borgo si trasforma temporaneamente in un piccolo aerodromo. La manifestazione prevede esposizioni di aeromodelli e voli panoramici in elicottero. La rassegna è tornata dopo l’edizione del 2025, riprendendo una tradizione storica della città legata all’aviazione. La giornata vede partecipanti e visitatori che si avvicendano tra dimostrazioni e voli sopra il centro storico.

La Festa del volo ritorna a Vinci e la città del Genio torna a essere un aerodromo in miniatura, dopo l'edizione del 2025, che ha di fatto ripristinato la Festa dell'aria, un'antica tradizione vinciana.Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 19, tutto il Capoluogo vedrà decollare ed esporre aeromodelli.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Voli panoramici e simulatore Boeing: l’Aero Club di Latina apre le porte agli appassionatiLatina, 27 aprile 2026 – L’Aero Club di Latina apre le porte agli appassionati di volo con una serie di giornate speciali dedicate alla diffusione... Colori e maschere nel borgo: San Leo in festa per l'organizzazione del suo primo carnevaleTra carri allegorici, spettacoli e attività per bambini, la manifestazione punta a diventare una nuova tradizione per la comunità di San Leo Il borgo... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Este Music Festival 2026 esagera: dai Deep Purple a Baglioni e Shiva; Dai Deep Purple a Giorgia. Pioggia di star nell’estate musicale di Este; Giornata mondiale danza, due performance a cura di Sonenalé in piazza Vittorio Emanuele II. IV festa della Primavera 2026 #sicilia242 #sicilia24 - facebook.com facebook Livorno, sul palco della Festa del Primo Maggio salgono i 99 Posse! x.com