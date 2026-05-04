Cerreto d’Asti | arte e rose antiche nella 10ª Festa del borgo

A Cerreto d’Asti si svolge la decima edizione della Festa del borgo, dedicata all’arte e alle rose antiche. Durante l’evento, le facciate delle case private si trasformeranno in esposizioni artistiche. L’artista che ha dedicato parte della sua vita a questo borgo sarà protagonista di questa edizione, contribuendo a creare un’atmosfera unica e ricca di dettagli legati alla tradizione locale.

? Cosa scoprirai Come si trasformeranno le facciate delle case private in una mostra?. Chi è l'artista che ha legato la sua vita al borgo?. Dove si può camminare per 8 km toccando la Panchina Gigante?. Perché gli esperti spiegheranno tecniche di potatura durante la festa?.? In Breve Mostra Leonardo Mosso inaugurata alle ore 10 presso la Sala del Comune.. Incontri tecnici sulla cura delle piante alle 10:30 e alle 15:30 al Palazzo Comunale.. Camminata di 8 km con sosta alla Panchina Gigante La Rosina.. Visite guidate e letture poetiche di Franca Aiassa presso la chiesa di S. Andrea.. Domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 18, Cerreto d’Asti ospiterà la decima edizione della Festa delle Rose per celebrare la natura e l’arte tra i vicoli del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cerreto d’Asti: arte e rose antiche nella 10ª Festa del borgo Notizie correlate Cepagatti esplode: tra arte, moda e sapori la festa conquista il borgo? Cosa sapere La Pro loco Cepagatti ha organizzato la terza Festa di primavera il 24-25 aprile. Asti, è il giorno del funerale di Zoe Trinchero: bara bianca coperta di rose(Adnkronos) – Si tengono oggi i funerali di Zoe Trinchero, la 17enne morta nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A Cerreto d’Asti la decima edizione della Festa delle Rose; Domenica in fiore: a Cerreto la festa delle rose. A Cerreto d’Asti la decima edizione della Festa delle RoseA Cerreto d’Asti torna la Festa delle Rose, giunta alla sua 10ª edizione. L’appuntamento è per domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 18, con una giornata ... atnews.it Domenica in fiore: a Cerreto la festa delle roseDomenica 10 maggio via Inserra si trasforma in galleria a cielo aperto in memoria di Mirco Mosso, con rose antiche in fiore, una mostra di Leonardo Mosso, artigiani, passeggiata e workshop sulla potat ... lanuovaprovincia.it Telesveva. . Bari “blindata” per San Nicola, più controlli in occasione della festa patronale dopo gli ultimi episodi criminali #bari #attualità #sicurezza #festa #patrono - facebook.com facebook