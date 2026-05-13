Festa del medico ecco i nomi dei 30 candidati | ospite speciale sarà Enzo Iacchetti

Venticinque candidati sono stati selezionati da cittadini della provincia di Messina attraverso segnalazioni sul sito dell’Ordine per la Festa del medico, con l’obiettivo di riconoscere professionisti che si sono distinti per capacità di ascolto e attenzione al paziente. Tra loro, un ospite speciale sarà Enzo Iacchetti, che parteciperà all’evento. La manifestazione coinvolge medici e odontoiatri scelti sulla base delle segnalazioni ricevute negli ultimi mesi.

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